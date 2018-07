Incendies meurtriers près d'Athènes : "On a l'impression d'être en guerre"

La Grèce retient son souffle. Des incendies dévastateurs survenus au cours de la nuit de lundi à mardi ont fait plus de 70 morts et au moins 150 blessés. Parmi les victimes, de nombreux enfants. Et le bilan ne cesse de s'alourdir, les secouristes étant encore à la recherche des disparus.





"C'est la pire situation que j'ai jamais vécue", s'alarme Mina Raikou auprès de LCI. Gérante d'un restaurant sur la côte Attique, à 40 kilomètres au nord-est d'Athènes, elle n'a pas dormi de la nuit. "Le feu est venu à 5 kilomètres de chez nous", poursuit-elle. "Il n'y a plus rien : même la plage est brûlée!". Les incendies de forêts ont détruit des centaines de maisons, et dans la confusion et la tristesse générale, la population tente de s'organiser avec les secours pour venir en aide aux victimes.