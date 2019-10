Incendies : la Californie ravagée par les flammes

JT 13H - Près de 1 600 hectares sont partis en fumée en Californie à cause des violents incendies qui frappent l'Etat. La population a reçu l'ordre d'évacuer certaines localités menacées par les flammes.

Depuis plusieurs jours, la Californie est ravagée par des incendies aux quatre coins de l'Etat. Les flammes, portées par des vents violents et une sécheresse record, ont tout ravagé sur leur passage. Par ailleurs, les pompiers luttent contre la propagation des feux et plus de 50 000 personnes ont dû être évacuées par mesure de sécurité. C'est un schéma désolant qui se dessine un peu partout sur le territoire californien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.