Incendies meurtriers en Grèce : le sort tragique de tout un groupe mortellement piégé par les flammes

Arrivé sur place à 10h, peu après les secours, Pantelis Saitas raconte ne pas avoir compris immédiatement l’ampleur des dégâts. "De là où j’étais, je ne pouvais pas savoir si ce que je voyais à terre était des bouts de bois ou des personnes", explique-t-il à LCI. "Les cendres, la terre et ce qui restait des victimes se mélangeaient pour former un ensemble gris et marron." Sur place, impossible de reconnaître les visages de ces personnes. Selon le photo-reporter, tous ont été transportés à la morgue d’Athènes peu après.