Incendies meurtriers en Grèce : une tragédie qui aurait pu être évitée

Mati ressemble en tout point à ce qu’on peut trouver le long des côtes grecques : des plages paradisiaques, avec des hôtels et des résidences en bords de mer. Mais surtout un littoral urbanisé de façon anarchique, suivant des indications qui datent de 1960. Sur son compte Facebook, l’ancienne secrétaire générale aux Enquêtes environnementales grecques regrette que "toutes les catastrophes naturelles qui ont lieu ici (…) mettent en évidence la stupidité de nos choix de développement". Margarita Karavasili témoigne de cette course à l’urbanisation, qui date des années 90.





Alors en charge du plan d’urbanisme de la municipalité de Nea Makri, dont fait partie la zone de Mati, elle raconte avoir fait face à des intimidations : "Je n’ai pas inclus la plus grande partie de la municipalité dans le plan de construction de la ville, en raison de son caractère forestier. J’ai alors eu d’énormes coups de pression et de menaces pour inclure dans ce plan certaines enclaves forestières. Ce que je n’ai évidemment pas fait !"





20 ans après pourtant, ces coups de pression ont l’air d’avoir porté leurs fruits. Selon le quotidien grec Kathimerini, les terres sans permis de construire dans les municipalités de Marathon et Rafina atteignent 10.000 hectares. Des données qui confirment ce que tous les Athéniens savent déjà : l'Attique est l'une des régions avec le plus d'établissements illégaux dans une zone boisée. Un fatras d’habitation, construite comme chacun le désire, et qui a fini par créer un ensemble d’impasses, de routes étroites, mal entretenues, voire inexistantes, et de chemins vers la mer détournés pour rejoindre des villas.





Quant aux accès à la mer, ils n'existent pas réellement. Les victimes ont du se ruer vers l'un des rares sentiers improvisés menant à la plage. Une vraie embuscade en cas d’incendie.