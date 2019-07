Accident mortel dans un sous-marin russe : ce que l'on sait

Selon des sources citées par les journaux russes RBK et Novaïa Gazeta, le submersible en question est le sous-marin nucléaire AS-12, surnommé "Locharik", un engin secret conçu pour la recherche et les opérations spéciales en grandes profondeurs. Si peu de choses sont connues sur l'AS-12, il ne serait pas armé et pourrait atteindre une profondeur de 6000 mètres avec 25 membres d'équipage, selon Novaïa Gazeta.





Vladimir Poutine n'a pas cité le nom du submersible mais a confirmé qu'il s'agissait d'un appareil inhabituel. "Ce n'est pas un vaisseau ordinaire, comme nous le savons il s'agit d'un vaisseau de recherche scientifique, avec un équipage très professionnel", a-t-il dit, précisant que sept capitaines de premier rang - le grade le plus élevé des officiers de la marine russe - figuraient parmi les 14 victimes.