230.000 euros de dommages et intérêts pour une coupe de cheveux ratée

Des coups de ciseau qui coûtent cher. Un tribunal indien a condamné un salon de coiffure à verser plus de 230.000 euros de dommages et intérêts à une cliente pour une coupe bâclée qui a, selon elle, provoqué une "grave dépression nerveuse".

Aashna Roy, mannequin de profession, s'est rendue dans le salon de coiffure d'un hôtel haut de gamme de New Delhi en 2018 et a demandé au personnel une coupe classique de 10 centimètres en partant des pointes. "Cependant, au grand choc et à la surprise de la plaignante, la coiffeuse a coupé l'ensemble de la chevelure, ne laissant que 10 cm et touchant à peine ses épaules", indique le jugement.