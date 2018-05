Inde : 239.000 fillettes meurent chaque année à cause des discriminations sexistes

Le problème est particulièrement visible dans le nord du pays où les quatre plus grands états - Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, et Madhya Pradesh - enregistrent 2/3 de la surmortalité. Sans surprise, c'est également dans les régions les plus pauvres, à la plus forte natalité, et au plus fort illettrisme que cette discrimination est la plus marquée.





"Une fertilité élevée est ce qui prédit le mieux la discrimination post-natale contre les filles, laissant penser que les morts supplémentaires de filles sont en partie la conséquence de grossesses non désirées et par la suite d'une négligence", soulignent les auteurs.





"Toute intervention pour réduire la discrimination dans la répartition de la nourriture ou les soins médicaux devrait par conséquent cibler (ces régions) en priorité", a commenté Nandita Saikia, démographe indienne de l'IIASA et l'une des auteurs de l'étude.