526 dents retirées de la bouche d'un enfant de 7 ans en Inde

C'est une histoire à peine croyable qui s'est produite à Chennai, dans le sud de l'Inde. Un jeune garçon de 7 ans a été admis le mois dernier dans un hôpital de la ville, pour de fortes douleurs et une joue très enflée au niveau de la mâchoire inférieure droite, relaye CNN. Le staff médical, après avoir réalisé un scanner et passé la bouche de l'enfant aux rayons X, a découvert une poche au niveau de sa mâchoire inférieure, contenant 526 dents "anormales".





Après avoir extrait la poche de la bouche de l'enfant, les médecins ont mis quatre à cinq heures pour récupérer la totalité des dents se trouvant à l'intérieur. "Il y avait un total de 526 dents allant de 0,1 millimètre à 15 millimètres. Même la plus petite pièce avait une couronne, une racine et un manteau d'émail indiquant qu'il s'agissait d'une dent", a indiqué à CNN le Dr Prathiba Ramani, responsable de la pathologie buccale et maxillo-faciale au Saveetha Dental College and Hospital.