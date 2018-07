Inde : à cause de la mousson, des poissons retrouvés dans les couloirs d'un hôpital

Les autres Etats aux alentours étaient également en alerte et les autorités ont évacué 3.000 habitants des zones proches de la Yamuna, où afflue le Gange, qui a dépassé sa cote d'alerte à New Delhi. Dans l'Etat de Haryana, beaucoup de cours d'eau atteignaient également leur cote d'alerte, selon les autorités. Le Gujarat (ouest) et l'Assam (nord-est) étaient également touchés. Plus de 200.000 personnes vivent dans des camps de secours dans l'Assam.





Bombay, la capitale de l'Etat de Maharashtra (ouest), a subi des journées entières de pluies torrentielles qui ont entravé les transports et provoqué d'importantes inondations.