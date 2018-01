Inde : il meurt après avoir été aspiré par une machine IRM

Un proche de la famille du jeune homme, Harish Solanki, a rapidement expliqué que ce drame était dû à la négligence du personnel hospitalier, notamment celle d’un employé qui a indiqué à Rajesh Maru qu’il pouvait entrer dans la pièce avec sa bonbonne métallique. "Ça va, on le fait tous les jours’, aurait déclaré l’employé mis en cause, selon Harish Solanki. Il a aussi dit que la machine était éteinte. Et ni le médecin ni le technicien n’ont dit quoi que ce soit. Mais quand Rajesh est entré avec la bonbonne, il s’est avéré que la machine était en marche…’’ Un médecin et un employé de l’hôpital ont été arrêtés.