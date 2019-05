Inde : le cyclone Fani poursuit sa route destructrice

Après un précédent cyclone qui a provoqué la mort de 10 000 personnes il y a 20 ans en Inde, les autorités n'ont pris aucun risque avec le cyclone Fani. Avec des vents de 200 km/h, cette tempête a balayé les côtes de l'Odisha où plus d'un million de personnes ont été évacuées. Le nombre de victimes semble extrêmement limité mais les images sont impressionnantes. Alors que Fani poursuit sa route avec des vents torrentiels, il a provoqué huit morts pour le moment.



