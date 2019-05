Selfie mortel en Inde : trois jeunes meurent happés par un train

En quête du selfie parfait, de plus en plus de gens risquent leur vie dans le monde. Selon une étude menée par des chercheurs indiens et parue en 2018 dans le Journal of Family Medicine and Primary Care, 259 personnes ont péri à travers la planète entre 2011 et 2017 en se prenant en photo, soit 43 morts par an. Le selfie est donc plus dangereux que le requin, qui tue en moyenne 6 personnes par an. Sans surprise, les moins de 30 ans sont les plus touchés par ce phénomène.