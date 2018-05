Inde : une adolescente violée et brûlée vive, le suspect principal arrêté

Depuis plusieurs mois, l'Inde a pris une série de mesures pour durcir sa loi concernant les violences sexuelles. Sauf que les affaires se multiplient, faisant la une de l'actualité. Dernier exemple en date : le viol suivi du meurtre d'une adolescente, brulée vive. Le suspect principal a lui été arrêté ce dimanche, a annoncé la police.





La jeune fille avait été enlevée de chez elle jeudi alors que sa famille assistait à un mariage et violée dans une forêt, avait précisé la police locale. La famille s'était alors plainte auprès du conseil des anciens du village qui avait ordonné vendredi à deux accusés d'effectuer cent abdominaux et de verser une amende de 50.000 roupies (750 dollars). Furieux devant cette sentence, Dhanu Bhuiyan et les autres suspects auraient alors roué de coups les parents de la jeune fille et incendié leur maison avec cette dernière à l'intérieur.