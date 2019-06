Inde : une épidémie d'encéphalite tue plus de 150 enfants, les litchis en cause

Envahi par une odeur d'urine, de chlore, de vomi et de mort, le principal hôpital public de Muzzafarpur, dans le nord de l'Inde, épicentre de l'épidémie, soigne une centaine d'enfants. Beaucoup d'entre eux sont contraints de partager leurs lits. Dilip Sahni, 25 ans, a amené Muskan, sa fillette de 4 ans et demi, dont les symptômes ont commencé 24 heures plus tôt.





"A son réveil hier, sa mère l'a trouvée les mains et les jambes contractées et les dents serrées, elle a commencé à s'affoler", explique-t-il à l'AFP. Sur place, "son état a empiré", ajoute-t-il avant de fondre en larmes. Peu de temps après, il apprenait la mort de sa fille, victime probable d'une encéphalite aiguë.





En cette période de canicule avec des températures de 45 degrés, la maladie se répand comme de la poudre dans cette région pauvre de 100 millions d'habitants. "Je suis mort d'inquiétude. J'ai vu tellement de corps de jeunes enfants depuis que je suis ici", lâche un père qui vient de faire admettre son fils de 2 ans et demi au service de soins intensifs. "Il s'est brutalement évanoui avant-hier. Nous l'avons amené aussitôt", dit-il, tenant dans ses bras un bébé de quatre mois.