Inde : une fuite de gaz dans une usine fait six morts, au moins 1000 personnes hospitalisées

INCIDENT - Une fuite de gaz industrielle dans une usine du sud-est de l'Inde a fait au moins six morts et nécessité l'hospitalisation de plus de 1000 personnes. Les autorités craignent de découvrir plus de victimes de la catastrophe industrielle, survenue dans la nuit, dans les heures qui arrivent.

C'est un drame qui s'est déroulé en silence, au cœur de la nuit, dans une ville portuaire du sud-est de l'Inde. Une fuite de gaz dans une usine chimique a tué au moins six personnes et entraîné l'hospitalisation d'un millier d'autres. Les autorités redoutent de voir s'alourdir ce bilan officiel encore provisoire. Des images circulant sur les réseaux sociaux depuis l'accident montrent des corps inanimés, d'hommes ou d'animaux, et de nombreux évacués à l'hôpital. Dans la matinée, de la fumée s'élevait encore de l'usine.

Un accident lié au confinement

L'Inde, comme de nombreux autres Etats dans le monde, est confinée depuis fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. De larges pans de sont économie tournent ainsi au ralenti, voire sont complètement à l'arrêt. Le gaz s'est échappé de deux réservoirs de 5.000 tonnes, laissés en l'état, sans protection, au moment du confinement. La chaleur accumulée aurait causé une réaction chimique, raison de la fuite, selon la police locale. Ces réservoirs de gaz étaient stockés dans l'usine de LG Polymers, filiale indienne de l'entreprise sud-coréenne LG Chemicals, en bordure de la ville industrielle de Visakhapatnam, dans l'État d'Andhra Pradesh.

Quand les forces de l'ordre sont arrivées sur place, "on pouvait sentir le gaz dans l'air et il ne n'était possible à aucun d'entre nous de rester là plus de quelques minutes", a expliqué Swaroop Rani, une responsable de la police. Si la nature du gaz qui s'est échappé n'a pas été précisée dans l'immédiat, le site de LG Polymers India présente l'usine comme l'un des principaux producteurs de polystyrène et de polystyrène expansible du pays.

Un bilan amené à s'aggraver

Les autorités ont été appelées par des résidents paniqués, jeudi vers 03h30 du matin, heure locale. Elles ont rapidement évacué 3.000 à 4.000 personnes habitant dans les villages situés dans un rayon de 1,5 kilomètre autour de l'usine. En fin de matinée heure indienne, le situation était "sous contrôle", a affirmé la maison-mère de l'usine dans un communiqué, indiquant enquêter pour "connaître l'étendue des dégâts et la cause exacte de la fuite et des décès". Mais le bilan des pertes humaines est dramatique. "Nous pouvons confirmer six décès jusqu'ici", a déclaré RK Meena, haut responsable de la police de Visakhapatnam, jeudi matin à l'AFP. "Quatre personnes sont mortes à l'hôpital. Et deux autres personnes ont péri en essayant de fuir le village - l'une est tombée dans un puits et l'autre du quatrième étage d'un bâtiment". Ces dernières heures, plusieurs responsables politiques Indiens ont annoncé parfois 8, parfois 10 morts, sur Twitter sans que ces chiffres aient été confirmés aux agences de presse.

Les hôpitaux de la zone ont admis au moins 1.000 blessés, a également fait savoir le Dr BK Naik, coordinateur des hôpitaux du district, en ajoutant craindre que le bilan humain ne s'aggrave fortement. "Il est toujours tôt le matin et il y a des gens dormant dans leur maison et qui sont inconscients", a ajouté RK Meena, ajoutant que les autorités menaient toujours des recherches minutieuses, maison par maison. En parallèle des investigations et dans l'attente d'un nouveau bilan, les autorités locales continuent de brumiser de l'eau dans les alentours de l'usine pour atténuer les effets de la fuite de gaz. Toute la classe politique Indienne a exprimé ce jeudi ses condoléances pour les morts de la catastrophe. "Je prie pour la sécurité et le bien-être de tous à Visakhapatnam", a notamment tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.

