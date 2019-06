Inde : une montagne de déchets haute comme le Taj Mahal

New Delhi est considérée comme la capitale la plus polluée du monde. Une réalité désormais symbolisée par l'une de ses immenses décharges située à Ghazipur. Une montagne de déchets qui pourrait bientôt atteindre la taille du célèbre Taj Mahal. Les conséquences sanitaires sont dramatiques pour les habitants.



