Inde : une troisième femme pénètre dans le temple de Sabarimala, au grand dam des traditionalistes hindous

Mais cette victoire des féministes reste en demi-teinte. L'intrusion de mercredi a provoqué la fureur de traditionalistes hindous, y compris de nombreux membres du Bharatiya Janata Party (BJP) - le parti du premier ministre Narendra Modi - qui est dans l'opposition dans cet État.





De violents affrontements ont éclaté les 2 et 3 janvier, opposant les fidèles radicaux et les partisans de l'alliance de gauche au pouvoir dans l'Etat du Kerala. La police a du avoir recours aux gaz lacrymogènes et aux canons à eau. Un homme a été tué et 15 autres personnes blessées, dont quatre sympathisants du BJP. Plus de 1.350 personnes ont été arrêtées en marge de ces manifestations.