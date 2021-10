Indépendance des juges : l'UE condamne la Pologne à 1 million d'euros par jour

Cette décision s'inscrit dans un contexte de lourd contentieux entre l'UE et la Pologne sur l'État de droit et l'indépendance de la justice. Pour rappel, en juillet dernier, la CJUE avait ordonné à la Pologne de faire cesser immédiatement les activités de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, organe accusé par Bruxelles de saper l'autonomie des magistrats. Le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, s'était engagé à dissoudre cette juridiction. Néanmoins, cette dernière a finalement continué à fonctionner. La Commission européenne avait alors réclamé une lourde sanction financière pour inciter le pays à franchir le pas, estimant que "les systèmes judiciaires de l'UE doivent être indépendants et équitables".

Le manque d'indépendance de la justice polonaise et la primauté du droit européen sur le droit national ont figuré parmi les principaux sujets du sommet européen des Vingt-Sept à la fin de la semaine dernière. Les tensions entre Varsovie et Bruxelles, en conflit ouvert à cause notamment des réformes judiciaires engagées par le parti conservateur nationaliste au pouvoir (PiS), se sont accrues depuis une décision le 7 octobre du Tribunal constitutionnel polonais. Celle-ci a décrété certains articles des traités européens incompatibles avec la Constitution nationale. Une décision dénoncée par l'UE comme une attaque sans précédent contre la primauté du droit européen et la compétence de la justice européenne.