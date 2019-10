"Indignés par la passivité de la France", des rescapés des attentats du 13-Novembre appellent au soutien des Kurdes en Syrie

"Lâchement abandonnés de tous, ils font face seuls aux massacres, aux viols, aux crimes de guerre et à l’exode". "Ils", ce sont les "alliés et premier rempart humain contre la haine et l’obscurantisme" qui ont lutté en 2015 dans le nord de la Syrie, à Raqqa ou à Kobané, contre Daech. "Depuis le 9 octobre, ils sont attaqués, envahis, en totale violation du droit international" par l’armée turque.

Ce jeudi 31 octobre, le collectif des 44, regroupant les rescapés des attentats terroristes du 13-Novembre, écrit son effroi dans les colonnes du Parisien. Il déclare son "soutien" et sa "solidarité aux populations du nord de la Syrie" et appelle la France et "tous les chefs d’Etat" à faire de même, et à agir.