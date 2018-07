Indonésie : 560 randonneurs bloqués au mont Rinjani après le séisme survenu sur l'île de Lombok

Dans la matinée du dimanche 29 juillet, un séisme de magnitude 6,4 a secoué l'île de Lombok, dans le sud-est de l’Indonésie, causant la mort de seize personnes et en blessant plus de 160, a annoncé l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Autre conséquence de ce puissant séisme, plus de 500 randonneurs et leurs guides, parmi lesquels de nombreux étrangers, sont bloqués au mont Rinjani, site bien connu des touristes s'aventurant sur l'île qui culmine à 3726 mètres d'altitude.





"Il y a toujours 560 personnes bloquées" à la suite de glissement de terrain consécutif au tremblement de terre, a déclaré le directeur du parc national de Rinjani, Sudiyono. "Cinq cents sont dans la zone du lac Segara Anakan et 60 à Batu Ceper", a-t-il précisé. Parmi ces 560 personnes bloquées se trouvent notamment des Français, des Néerlandais, des Allemands, des Américains ou encore des Thaïlandais, selon les autorités locales.