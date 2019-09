Indonésie : 9 000 pompiers et soldats mobilisés pour lutter contre les feux de forêt

JT 13H - Après l'Amazonie, c'est la forêt tropicale indonésienne qui est ravagée par les incendies. Les autorités locales luttent avec des moyens dérisoires.

Cela fait déjà plusieurs semaines que l'Indonésie est frappée par de vastes incendies. Ceux-ci sont directement liés à la déforestation. Afin de lutter contre les flammes, 9 000 pompiers et soldats ont été mobilisés sur place. Le souci, c'est que ces derniers ont du mal à avancer car ils ont parfois pour seule protection un masque de chirurgien et des bottes en caoutchouc. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités tentent de provoquer des pluies artificielles. Quid des impacts de ces incendies sur les régions ?



