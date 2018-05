Indonésie : Jamaah Ansharut Daulah, le réseau terroriste au nom duquel des familles entières deviennent kamikazes

Quelques heures plus tard, dans un immeuble d'habitation à une trentaine de kilomètres de Surabaya, une explosion retentit. Là encore, trois personnes appartenant à une même famille ont été tuées : la mère et un enfant ont péri dans l'explosion tandis que le père, qui tenait le détonateur, a été abattu par les policiers, selon la police. Enfin, une autre famille de cinq membres dont un enfant, a attaqué un commissariat. Bilan de ces attentats : vingt-cinq morts, dont les auteurs, et des dizaines de personnes blessées.





Comment expliquer que trois familles se retrouvent à l'origine d'une vague d'attentats meurtriers ? La réponse tient en trois lettres : JAD. Un acronyme derrière lequel se cache le Jamaah Ansharut Daulah, un mouvement extrémiste islamiste. Fondé en 2015, il s'était fait connaître en janvier 2016 en perpétrant des attaques armées et des attentats suicide à Jakarta. Le réseau résulte de l'assemblage de plus d'une vingtaine de groupes extrémistes indonésiens ayant prêté allégeance au chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, selon le département d'Etat américain. Son chef spirituel est Aman Abdurrahman, soupçonné d'être le cerveau des attentats de Jakarta et qui se trouve derrière les barreaux depuis des années. Il est considéré comme le chef de facto de tous les partisans de l'EI en Indonésie.