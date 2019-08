Indonésie : la condamnation à mort du Français Félix Dorfin commuée en 19 ans de prison

Le Français de 35 ans avait réussi en janvier à s'évader du centre de détention. Au bout de 11 jours, il est arrêté dans un foret par des policiers qu'il avait, selon eux, tenté de soudoyer.





Les circonstances exactes de son évasion restent floues. La police avait d'abord expliqué qu'il avait scié les barreaux de la cellule, et qu'il s'était échappé du deuxième étage du centre de détention de la police en descendant avec un sarong (pièce de tissu) et des rideaux attachés ensemble en guise de corde. Mais peu après, une policière soupçonnée de l'avoir aidé à s'échapper contre des pots-de-vin de quelque 1.000 dollars avait également été arrêtée et inculpée.