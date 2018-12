Indonésie : la pluie complique les recherches

Le bilan des victimes en Indonésie a peu évolué. Il est de 430 morts à ce jour. Mais les secours n'ont toujours pas pu atteindre les endroits les plus reculés. Eux aussi ont été frappés par le tsunami le 22 décembre 2018. De plus, la pluie vient compliquer les recherches.



