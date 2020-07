Indonésie : le Français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs s'est suicidé

Une autopsie devrait être pratiquée, mais rien ne pointe pour l'instant vers une autre piste que le suicide, selon la police. Dimanche 12 juillet, le retraité français arrêté fin juin en Indonésie et soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs est mort à l'hôpital où il avait été transféré quelques jours plus tôt. "L'homme est mort d'une fracture du cou, sa blessure ayant bloqué l'arrivée de l'oxygène", a précisé Umar Shahab, un responsable de l'hôpital de la police nationale à Jakarta.

La police indonésienne l'avait arrêté fin juin dans un hôtel de la capitale indonésienne avec deux jeunes filles mineures dans sa chambre. L'homme avait installé un studio dans sa chambre d’hôtel et attirait des mineurs en leur proposant de travailler comme modèles, selon la police.

Il était apparu menotté et vêtu de la chemise orange des prisonniers et d'un masque noir, jeudi, au cours d'une conférence de presse de la police. Celle-ci a précisé avoir trouvé des vidéos de plus de 300 mineurs âgés entre 10 et 17 ans sur son ordinateur et le soupçonne d'avoir filmé ses actes sexuels.