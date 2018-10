Indonésie : le tsunami n'a laissé que le chaos à perte de vue

Des quartiers et des villages entiers ont été broyés sous la force du tsunami, qui a frappé vendredi 28 septembre 2018 l'Indonésie. Les autorités locales n'ont pas encore pu accéder à certaines zones touchées. Le dernier bilan humain officiel fait état de 832 morts, mais ce chiffre est sans doute très loin de la vérité. En effet, la vague destructrice est arrivée jusqu'à douze kilomètres à l'intérieur des terres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.