Indonésie : pourquoi Jakarta ne sera bientôt plus la capitale du pays

Le site proposé, entre les villes de Balikpapan et Samarinda, est situé dans une région de forêt tropicale dotée d'une grande biodiversité. La future capitale n'a pas encore été baptisée officiellement. "Le fardeau supporté actuellement par Jakarta est trop lourd en tant que centre politique, économique, financier ainsi que pour le commerce et les services", a souligné le président indonésien. Et "depuis qu'elle est indépendante, l'Indonésie n'a jamais choisi sa capitale", a-t-il rappelé.





L'idée de déménager la capitale indonésienne est évoquée depuis des décennies et avait été soutenue par Sukarno, le premier dirigeant de l'Indonésie indépendante. Le transfert de la capitale à Bornéo devrait aussi permettre de rééquilibrer le développement de l'archipel où le poids de l'île de Java est actuellement prééminent avec plus de la moitié des 260 millions d'habitant du pays et près de 60% de l'activité économique.





Le gouvernement va élaborer une loi qui sera proposée au Parlement pour acter le changement de capitale, a précisé le président qui a estimé à quelque 33 milliards de dollars le coût de l'opération. Après une phase de préparation en 2020, le déménagement des institutions gouvernementales devrait commencer à partir de 2024, a précisé le ministre de la planification Bambang Brodjonegoro. Le temps de convaincre les récalcitrants au projet ? Selon les protecteurs de l'environnement, la délocalisation de la capitale fait peser des risques aux espèces menacées. L'île de Bornéo, partagée entre l'Indonésie au sud et la Malaisie et Brunei au nord, abrite en effet une forêt primaire hébergeant notamment des orangs-outans. "Le gouvernement doit s'assurer que la nouvelle capitale ne soit pas construite sur une zone protégée ou de conservation", a observé Jasmine Putri, de l'ONG Greenpeace Indonésie.