Indonésie : six mois de prison, à 15 ans, pour avoir avorté après les viols de son frère

La jeune femme de 15 ans, violée par son frère aîné, a écopé de six mois de prison pour avoir avorté. "La fille avait été inculpée en application de la loi sur la protection des enfants pour avoir avorté", a déclaré un porte-parole du tribunal. Son frère, lui, a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur. Le procureur avait requis un an de prison pour l’adolescente et sept ans pour son frère.