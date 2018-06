Indonésie : un navire chavire avec 80 personnes à bord, un mort et des dizaines de disparus

D'après un responsable des services de secours, le navire s'est retourné alors qu'il naviguait sur le lac Toba, dans la province de Sumatra du nord, à plus de 1.300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Jakarta. La bateau transportait environ 80 personnes à bord quand il a chaviré. D'après les premières informations et un premier bilan, au moins une personne a perdu la vie et des dizaines sont portées disparues.