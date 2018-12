Indonésie : un nouveau tsunami dévastateur

Le tsunami provoqué par l’éruption du volcan Krakatoa a pris les Indonésiens par surprise. Dans la nuit du 22 décembre 2018, rien n’indiquait qu’une vague de trois mètres allait anéantir les rivages. Les services d’alertes n’ont pas eu le temps de réagir face à cette catastrophe. Cette nuit du dimanche 23 décembre 2018, on dénombre 222 morts et 843 blessés. Des appels pour retrouver leurs proches ont été lancés par les habitants.



