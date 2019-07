Indonésie : un séisme de magnitude 7,3 frappe les îles Moluques

La région des Moluques a été secouée par plusieurs violents séismes ces dernières semaines, dont l'un de magnitude 6,9 la semaine dernière et un autre de 7,3 fin juin, mais sans dégâts importants. L'Indonésie, archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.





L'an dernier, un séisme de 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2 200 morts et des milliers de disparus. Le 26 décembre 2004, un très violent séisme de magnitude 9,1 a secoué la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'archipel indonésien, et a provoqué un vaste tsunami dans tout le Pacifique, faisant quelque 170 000 morts.