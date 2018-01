Inégalités hommes / femmes : et si on pouvait connaître le salaire de son collègue ?

La première loi sur l'égalité de salaires entre hommes et femmes date de 1972. Et pourtant, rien à changer ou presque. Alors, que faire ? Nos voisins allemands ont peut-être trouvé la solution. Explications.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.