INFO LCI - Djihadistes français rapatriés de Syrie : pourquoi ? combien ? Ce que l'on sait

Paris craint de perdre la trace des djihadistes français détenus en Syrie. Selon nos informations, quelque 70 individus - hommes et femmes, sans compter les enfants - emprisonnés par les Kurdes pourraient être rapatriés en France dans les prochaines semaines pour être jugés. La date de ce retour en France n'est pas encore connue. "Les Américains se désengagent de Syrie. Il y a actuellement des gens qui sont en prison et qui sont tenus parce que les Américains sont là et qui vont être libérés. Ils vont vouloir revenir en France", a déclaré ce mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, assurant que les djihadistes, libérés à la faveur du retrait américain, seront "immédiatement" écroués.





C'est ainsi que Paris étudie "toutes les options" concernant les djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie, y compris un retour en France, et leur arrestation dans la foulée, a annoncé mardi le ministère français des Affaires étrangères. "Compte tenu de l'évolution de la situation militaire dans le nord-est syrien, (...) nous examinons toutes les options pour éviter l'évasion et la dispersion de ces personnes potentiellement dangereuses", y compris leur expulsion vers la France par leurs geôliers, où ils seraient remis à la justice, a déclaré mardi la porte-parole du Quai d'Orsay dans un point de presse électronique.