Ingénieur français tué à Bogota : sa famille "très très remontée contre le groupe Thales"

Au moment du drame, Philippe Cavaillès était en compagnie "d'un autre français", avec lequel il sortait "d'une pizzeria" située dans le nord de la capitale colombienne, rapporte l'AFP. Le tueur "est arrivé par derrière" visant "uniquement" la victime, avant de s'enfuir, la scène s'étant déroulée très près de l'ambassade de France en Colombie.

Mercredi, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué être "en contact avec un proche et avec l'employeur de la victime" après ce "décès" dans "des circonstances qui restent à éclaircir". De son côté, Thalès a fait part de son "immense et profonde tristesse" précisant que le collègue de la victime avait été "immédiatement pris en charge par les autorités compétentes et la direction".

Selon une source proche du dossier, la victime avait un "profil technique" et "travaillait sur les logiciels liés aux radars et systèmes de gestion du trafic aérien civil", donc pas sur des sujets militaires. Son déplacement à Bogota n'était pas lié au salon Expodefensa, consacré à la défense et à la sécurité, où Thales dispose d'un stand.