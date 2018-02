Ingérence russe : Donald Trump se dit "innocenté" après la publication d'une note visant à décridibiliser le travail du FBI

"Après un an à chercher continuellement, pour ne RIEN trouver, (l'accusation de) collusion est morte", a-t-il asséné, ajoutant qu'il n'y avait également eu aucune "entrave" (à la justice). La poursuite de l'enquête "est une honte pour l'Amérique", a conclu Donald Trump, continuant par ces mots à mettre en cause l'intégrité des plus hauts échelons du ministère de la Justice et du FBI.