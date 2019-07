Innovation : l'hypermarché du futur

Le monde des hypermarchés est en pleine crise. Il perd de l'argent et surtout des clients. La grande distribution a décidé de réagir avec l'invention de nouveaux concepts, pour nous redonner le plaisir de consommer. Au Luxembourg, Auchan a renouvelé ses services. Cette grande enseigne y a mis en place une sorte de laboratoire de la consommation du futur.



