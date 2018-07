Inondations au Japon : près de deux millions de personnes déplacées

Après les terribles inondations qui ont frappé le Japon, les secouristes tentent toujours de retrouver vivants les sinistrés. La terrible montée des eaux d'une ampleur historique, a également provoqué des glissements de terrain compliquant encore plus la tâche des sauveteurs. Par ailleurs, le bilan humain ne cesse d'augmenter. Les autorités ont annoncé ce dimanche 8 juillet une soixantaine de morts.



