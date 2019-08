Inondations meurtrières au Maroc

Des pluies diluviennes sont tombées dans les montagnes proches du village de Tizert, au Maroc. En plein match de football, une rivière est sortie de son lit et a envahi le terrain. Des personnes venues assister à un match de foot, réfugiées sur le toit d'une maison, ont été emportés par les eaux sous le regard médusé des autres supporters. L'inondation a causé sept décès et une personne reste disparue.



