Inondations meurtrières dans le centre de la Chine, Wuhan menacée

Le centre et l’est de la Chine connaissent des inondations record. Des pluies récurrentes depuis juin ont inondé des régions entières dans les provinces du Jiangxi, du Hubei et du Hunan (centre), de l'Anhui, du Zhejiang, du Jiangsu (Est) ainsi que la municipalité de Chongqing (Sud-Ouest). Le nombre de morts ou de disparus dépasse largement la centaine. Des dizaines de milliers de logements sont endommagés et près de 38 millions d'habitants sont touchés par ces intempéries. Les précipitations se sont aggravées depuis la semaine dernière, inondant champs, villages et villes et provoquant des glissements de terrain meurtriers.