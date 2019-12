Les Etats-Unis ont inclus le Wakanda parmi leurs partenaires commerciaux

Il y a les fois où la réalité dépasse la fiction. Et il y les fois, plus rares encore, où elles se mêlent jusqu'à ne plus faire qu'une. En témoigne l'invraisemblable liste de pays bénéficiant d'un accord commercial avec les Etats-Unis, publiée par le ministère américain de l'Agriculture, où figurait le Wakanda... Oui, le pays africain fictif du film Black Panther.

C'est mercredi qu'un utilisateur du simulateur de calcul de taxes douanières sur le site du ministère, a remarqué la présence en ligne du royaume, aux côtés de la Corée du Sud ou du Pérou, et la bourde a vite fait le tour des réseaux sociaux, avant que le ministère ne retire le Wakanda de sa liste (des internautes déduisant qu'il était dorénavant lui aussi frappé de tarifs douaniers).