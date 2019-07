Aux Etats-Unis, le corps d'un homme retrouvé dix ans plus tard derrière un frigo

Voilà dix ans qu'il n'avait plus donné de nouvelles. Et pour cause, Larry Ely Murillo-Moncada a été retrouvé en janvier dernier derrière le frigo d'un ancien supermarché de Council Bluffs, ville de l'Etat d'Iowa (Etats-Unis). Son corps décomposé vient tout juste d'être identifié, grâce aux analyses ADN effectuées par la brigade criminelle de l'Etat. Mais comment sa disparition a-t-elle pu rester non élucidée pendant près de dix années ?





Le 28 novembre 2009, Larry Ely Murillo-Moncada, âgé de 25 ans, quitte brusquement le domicile parental après une violente dispute. Celui-ci se retrouve à la rue, pieds-nus, alors qu'une tempête de neige s'abat sur la ville de Council Bluffs. Le jeune homme étant salarié au supermarché No Frills, l'idée lui vient probablement de se réfugier à l'intérieur et de se nicher sur l'une des armoires réfrigérantes de la réserve, là où des marchandises sont stockées. Selon le sergent Brandon Danielson, de la police de Council Bluffs, il était courant que des employés se rendaient au supermarché, ouvert 24 heures sur 24, pendant leurs jours de repos.