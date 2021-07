Intempéries en Chine : un barrage "peut céder d'un instant à l'autre"

Les autorités se tiennent prêtes : l'armée a annoncé avoir envoyé des soldats pour mener une action d'urgence comprenant le dynamitage et la déviation des crues. Zhengzhou, immense métropole située à quelque 700 kilomètres au sud-ouest de Pékin, a-t-elle été placée mardi en alerte rouge. À noter qu'il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé pour la météorologie en Chine.

Plus de 10 000 personnes ont été préventivement évacuées ces derniers jours, ont indiqué mardi les autorités locales du Henan qui estimaient plus tôt dans la journée les dégâts à plusieurs millions d'euros. Des inondations se produisent chaque été en Chine en raison des pluies saisonnières. L'an dernier, des inondations records dans le sud-ouest du pays avaient ravagé des routes et provoqué l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants.

De son côté, Greenpeace a alerté sur les risques de conditions météorologiques extrêmes désormais plus élevées en Chine. La raison : des centres-villes densément peuplés, mais qu'il augmentait également rapidement pour la périphérie des grandes villes en raison de l'urbanisation rapide. "En raison de la forte concentration de la population, des infrastructures et de l'activité économique, l'exposition et la vulnérabilité aux risques climatiques sont plus élevées dans les zones urbaines. Les villes sont un secteur important des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui représentent environ 70 % des émissions totales", a indiqué Liu Junyan de Greenpeace International aux médias chinois.