Pour soutenir le droit à l'avortement, devenu quasiment interdit, une partie des Polonais tourne le dos à l'Église catholique

Encore très puissante, l'institution religieuse est également dans le viseur des manifestants. Ces derniers ont décidé de lui tourner le dos afin de montrer leur désaccord. Comment ? En renonçant publiquement à la foi catholique. Cet acte fort, dans un pays où la religion joue un rôle clef depuis la chute du communisme en 1989, est nommé apostasie. Cela consiste à annuler son baptême dans le but d'être retiré définitivement des registres de l'Église catholique. Inimaginable dans un pays comme la Pologne, et pourtant, ils n'ont jamais été aussi nombreux à en faire la demande.

En effet dès l'enfance, les Polonais baignent dans la religion. "On imaginait pas vivre différemment", reconnaît Malek Molinski, un demandeur d'apostasie. Mais, il ne se retrouve plus dans les valeurs véhiculées. "On vit au Moyen-Age. Pendant que le monde entier voyage sur Mars, nous on attèle notre cheval à notre charrette", ironise-t-il.

Autre signe de rupture entre le clergé et la population ? Les parents désinscrivent leurs enfants des cours de catéchisme depuis plusieurs mois. Un enseignement pourtant dispensé dans toutes les écoles du pays et financé par l'État.