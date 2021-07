Afghanistan : face à la progression des talibans, Paris appelle à quitter le pays

Paris tire le signal d'alarme. Les talibans mènent, depuis deux mois, une offensive tous azimuts contre les forces afghanes et ne cessent de gagner du terrain. Ce mercredi 14 juillet, ils se seraient même emparés du poste-frontière clé entre les localités de Spin Boldak, en Afghanistan, et Chaman, au Pakistan. Une information qu'a confirmée, sous couvert d'anonymat, un responsable des forces pakistanaises de sécurité. "Ils ont hissé leur drapeau et retiré le drapeau afghan", a-t-il indiqué auprès de l'AFP. "Les terroristes talibans ont fait mouvement près de la zone frontalière" dans le district de Spin Boldak, mais "les forces de sécurité ont repoussé leur attaque", a de son côté contesté le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Tariq Arian. Quoiqu'il en soit, plusieurs autres postes-frontières, d'importance stratégique majeure, avec l'Iran, le Turkménistan ou le Tadjikistan ont déjà été conquis.

Face à cette rapide et inquiétante avancée des talibans, les autorités françaises préconisent de partir d'Afghanistan au plus vite. "L'évolution de la situation sécuritaire" et les "perspectives à court terme" sont inquiétantes, a expliqué l'ambassade de France en Afghanistan.