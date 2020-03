La France, troisième exportateur mondial d’armement

La France confirme son statut de cador de l'armement. Dans un domaine en expansion constante depuis 2003, le pays tire son épingle du jeu. Sa croissance dans le domaine continue de s'accélérer avec notamment une nouvelle hausse importante de son volume d'exportations. La France se place désormais en troisième position sur le marché mondial de la vente d'armes selon les conclusions rendues par le Sipri derrière les Etats-Unis et la Russie.

Elle pèse ainsi 7,9% des ventes d'armes dans le monde entre 2014 et 2019. Elle a même augmenté son volume de ventes de 72% par rapport à la période comprise entre 2010 et 2014, quand les Etats-Unis et l'Allemagne ont progressé aussi, de manière moins fulgurante (respectivement +23% et +17). Sur ces cinq dernières années, la Russie (-18%) et le Royaume-Uni ont même nettement reculé (-15%).

Ce bond tricolore particulièrement remarquable s'explique notamment par les succès du rafale (fabriqué par Dassault) en Egypte et en Inde et celui des engins navals (Naval Groupe), frégates et sous-marins, auprès du Brésil, des Emirats Arabes Unis ou de la Malaisie.