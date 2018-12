"Aujourd'hui, je vais faire une révolution seul" : le suicide d'un journaliste tunisien réveille les souvenirs du printemps arabe

Un geste terrible, que ce journaliste local, couvrant une région parmi les plus pauvres du pays, a pris le temps d'expliquer dans une vidéo postée 20 minutes avant son passage à l'acte : "On descend dans la rue pour demander le droit au travail, on nous sort le terrorisme. Ça veut dire : 'Taisez-vous et crevez de faim.' [...] Aujourd'hui, je vais faire une révolution seul. Celui qui veut me rejoindre est le bienvenu. Je vais manifester seul, je vais m'immoler par le feu. Si quelqu'un trouve un emploi, mon immolation ne serait pas vaine."





Une dénonciation de la pauvreté et des inégalités dans un pays régulièrement frappé par le terrorisme et qui n'a pas vu les effets économiques et sociaux de la fin de la dictature : "Nous en avons assez. Depuis huit ans, on nous a fait des promesses mais ce ne sont que des mensonges." Et qui, à entendre le journaliste, fait taire les exigences socio-économiques en mettant en avant le risque terroriste. "On a demandé de l'emploi, on a rien eu, on nous a donné le terrorisme. Toujours la même chanson : le terrorisme, toujours le terrorisme." Une réalité moins prégnante depuis 2015 et les terribles attentats de 2015 dans des lieux touristiques (Sousse, le Bardo, Tunis...) mais qui est revenue frapper la Tunisie après l'attentat-suicide du lundi 29 octobre contre la police de la capitale.