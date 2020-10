Un Italien soupçonné de 160 agressions sexuelles et viols sur mineurs arrêté en France

Un mandat d’arrêt européen avait été émis à son encontre. Depuis plusieurs semaines, la police allemande cherchait à retrouver un homme. Un Italien de 52 ans, soupçonné d’être impliqué dans près de 160 cas d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs. Notamment dans son propre cercle familial : sa fille et les filles de membres de son entourage feraient partie de ses victimes.

"Le 7 octobre, nos homologues allemands nous font part de la possible présence en France d’un prédateur actif et dangereux", explique Jacques Croly-Labourdette, à la tête de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. "On sait alors qu’il a précipitamment quitté son domicile allemand et que son véhicule a été vu traversant la frontière vers la France ".

Très rapidement, la BNRF alerte ses collègues de la police judiciaire et de la brigade de recherche et d’intervention de Strasbourg. Ils ont ensuite connaissance quelques jours plus tard de possibles points de chute en Alsace où pourrait se trouver le fugitif et des opérations de surveillance débutent.