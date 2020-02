Interpellée et menottée à 6 ans dans son école : la vidéo qui scandalise les Etats-Unis

Une vidéo qui fait grand bruit outre-Atlantique, et que vous pouvez regarder ci-dessus. Filmée par un policier, on y voit un autre agent procéder en septembre dernier à l'interpellation d'une fillette de 6 ans, dans une école d'Orlando. Alors que l'enfant, en pleurs, supplie le policier de ne pas la menotter, ce dernier insiste et la fait monter dans sa voiture pour la conduire dans un centre de détention pour mineurs, à 12 kilomètres de là, où elle sera photographiée et où l'on prendra ses empreintes digitales. Son crime ? Avoir asséné des coups de pieds et de poings à trois employés de son école, située à Orlando.

Choqués, les parents de la petite Kaia Rolle ont décidé cette semaine de médiatiser cette affaire via leur avocat, en donnant la vidéo de l'interpellation à des médias américains. Le policier en cause été licencié à la suite des faits. Car si, dans de nombreux Etats américains, il n'existe pas de limite d'âge pour procéder à une interpellation, ledit agent, nommé Dennis Turner, aurait tout de même dû demander l'accord de son supérieur pour le faire, ce dont il s'est passé.

Les charges contre la petite Kaia ont été abandonnées et le chef de la police d'Orlando a présenté ses excuses à la fillette et sa famille.