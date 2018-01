Manifestations en Iran : 3 questions pour comprendre ce qui se passe

LCI : Quelles sont les causes des protestations qui se passent aujourd'hui dans le pays ?

Thierry Coville : Elles sont clairement liées à un mécontentement économique et social. Deux questions taraudent l'ensemble de la population. En premier, celle du chômage. Notamment celui qui touche les jeunes. Car l'Iran a connu une croissance de la population très forte il y a trente ans et tous ces gens arrivent désormais sur le marché du travail. Aujourd’hui, l’économie iranienne, dominée à 80 % par le secteur public, est absolument incapable d’absorber tous ces 800 000 personnes par an, avec parmi eux, des travailleurs diplômés. Après les Etats-Unis et la Russie, l'Iran forme le plus d’ingénieurs. Pour beaucoup d’entre eux, ils se retrouvent obligés de prendre des petits boulots, ou essaient d’immigrer. Pour les jeunes diplômés, le taux de chômage se situe aux alentours de 30, 40 %, c’est une catastrophe économique, sociale et éventuellement politique. Le 2e problème, c’est qu’il y a un manque de confiance de la population dans les institutions publiques.