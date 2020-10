VIDÉO - "Je n'ai pas de colère", les premiers mots de Sophie Pétronin après sa libération

Presque 1400 jours après, la voilà enfin libre ! Dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin a été libérée jeudi 8 octobre. En captivité au Mali depuis 2016, la fondatrice de l'ONG "Association d'Aide à Gao" a été accueillie, dans la nuit, à Bamako par son fils Sébastien Chadaud-Pétronin, qui a œuvré sans relâche à sa libération pendant quatre ans. "J'étais sûre, au fond de moi j'ai toujours été sûre et certaine que je ne mourrais pas", a déclaré à TF1 et LCI la Française depuis l'ambassade de France à Bamako. Elle n'éprouve "pas de colère". "Je me suis dit : 'n'accorde pas d'importance à la mort parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Fais ce qu'il a dit (son fils, ndlr) dans une vidéo : accroche-toi, tiens bon'. C'est ce que j'ai fait."

Lors de cet entretien avec plusieurs médias, elle a esquissé une vision dédramatisée de ce qu'avait été sa captivité aux mains de ses ravisseurs. Le temps lui a paru "un peu" long, "mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle". "J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté, et puis voilà je m'en suis sortie", a-t-elle raconté, peu de temps après sa descente d'avion. Cela "se passait bien, l'air était sain, bon (...) Je me suis accrochée, j'ai tenu, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche hein !".